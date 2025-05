«In 35 anni di lavoro una cosa del genere non gli era mai capitata. Il mio assistito non si capacita di come possa essere accaduto». A parlare per conto del 54enne alla guida di una ruspa che sabato 24 maggio 2025 ha ucciso in spiaggia una turista vicentina, è l’avvocato Vittorio Manes del foro di Forlì che lo assiste. Sempre tramite il legale l’uomo «porge le condoglianze alla famiglia della vittima».