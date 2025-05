Cervia, i video sui social dell’uomo che con la ruspa ha ucciso una turista. Nel 2022, alla guida con tracce di coca, uccise un anziano

C’è un tragico precedente nella vita dell’uomo che sabato 24 maggio 2025 era alla guida della ruspa che ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia. Un precedente che aggiunge sconcerto al dolore e che risale al 2 marzo del 2022. Quel giorno, l’allora 51enne era al volante di un furgone quando investì a Pisignano l’83enne Giuseppe Quercioli, detto Pino, un anziano molto noto e attivo nel volontariato della frazione cervese. Un incidente dalla dinamica particolare, che portò infatti il giorno successivo all’arresto del conducente per omicidio stradale. Una decisione presa dalla magistratura dopo che le analisi tossicologiche rivelarono la presenza di cocaina nel sangue del conducente.

Quella sera di marzo Quercioli era appena uscito dalla messa del Mercoledì delle Ceneri, stava camminando su via Crociarone quando venne travolto da un furgone. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, l’impatto avvenne mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per raggiungere la propria auto parcheggiata poco lontano dalla chiesa. Il furgone, dopo l’impatto mortale con l’anziano, finì la sua corsa andando a danneggiare tre vetture in sosta.

In quell’occasione l’alcol test diede esito negativo, ma non quello relativo all’assunzione di stupefacenti. In seguito l’uomo si difese specificando che il consumo era avvenuto diversi giorni prima e che quella sera lui era dunque lucido alla guida.

Di sicuro era tornato successivamente al lavoro sulla ruspa, un lavoro che per lui era anche una passione. Almeno a giudicare dai tanti video che postava sia su Facebook che su Tik Tok in cui si riprendeva all’opera mentre erigeva o buttava giù (in base alla stagione) le dune anti erosione sulla spiaggia del Cervese.

In uno di questi video si vede impegnato in una manovra probabilmente simile a quella eseguita ieri e che ha portato al tragico incidente sulla spiaggia di Pinarella. Un video che risale a mesi fa, ma in cui si nota un passaggio della ruspa a marcia indietro, eseguito tra la prima fila di ombrelloni e alcuni bagnanti che camminano sul bagnasciuga. L’ultimo video su Tik Tok era stato postato invece poche ore prima della tragedia di ieri. Anche in quel caso si vedeva una ruspa al lavoro in spiaggia. Quando è stato girato? Che lavori stava eseguendo? E per conto di chi?