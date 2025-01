“Il nostro bar dedicato alle famiglie”: la nuova sfida dell’Hakuna Matata a Montaletto di Cervia

“Hakuna Matata” apre le porte alle famiglie per far vivere a piccoli e adulti momenti di relax e gioco, “senza pensieri”. Un nome facile da ricordare e canticchiare, specie per i bambini, così appassionati dal film d’animazione “Il re leone”. L’inaugurazione si è tenuta sabato pomeriggio scorso, in presenza dell’assessore alle attività produttive Mirko Boschetti.

L’attività a conduzione familiare, a Montaletto di Cervia in via Bollana 57, è stata concepita per colazioni, servizio bar, compleanni e aperitivi. Il locale si sviluppa su due piani, entrambi con ampia area giochi, dove i bambini potranno trovare gonfiabili, piscina con palline, biliardino, giochi da tavolo e tante altre attrazioni.

«I genitori – raccontano i titolari Antonio e Domenica (Mimma) Pisciatelli – possono venire qui e godersi un momento di pausa dalle frenesie della vita, mentre i loro figli giocano al sicuro. Per i compleanni riserviamo la sala al piano superiore, mentre gli esterni possono comunque accedere al locale rimanendo negli ambienti al piano terra dove risiede il bar. Siamo molto entusiasti per l’inizio ed ottimisti per il futuro, abbiamo già ricevuto diverse prenotazioni. È la nostra prima attività che conduciamo insieme, siamo pronti e molto emozionati».

Al taglio del nastro ha parlato anche l’assessore Mirko Boschetti.

«È molto importante che continuino a sorgere nuove attività a Montaletto destinate alla frazione e a tutte le persone che desiderano fermarsi. Un locale non ha solamente fini economici, ma vari scopi sociali. Un ambiente sicuro e divertente per i bambini è un valore aggiunto per la comunità. Nei prossimi mesi incominceranno anche i lavori per la realizzazione dell’asilo nuovo a pochi metri da qui, quindi un’attività dedicata a famiglie e bambini può essere davvero una risorsa in più».