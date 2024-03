Cattolica, spaccata con una Fiat 500 come ariete nella boutique di lusso

È un maxi colpo quello che è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì in piazza Mercato a Cattolica. Usando una Fiat 500 come ariete, intorno alle 4 del mattino, malviventi ancora ignoti hanno sfondato la vetrina della boutique Spazio Pritelli e fatto incetta di borse di lusso per un totale di oltre 10mila euro di bottino. Un’azione fulminea, che non ha lasciato nulla al caso, conclusa nonostante l’antifurto del locale avesse iniziato a suonare non appena l’automobile è entrata in collisione con la vetrata della boutique.

I carabinieri della compagnia di Riccione, accorsi subito sul posto, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e dare un nome e un volto ai ladri di borse griffate. Al vaglio dei militari, non solo le telecamere che hanno ripreso l’entrata in azione dei ladri, ma anche l’automobile con cui è stata commessa la spaccata, rinvenuta già nella mattinata di ieri.

Azione studiata

Gli occhi elettronici hanno ripreso tutto, nonostante il tentativo di oscurarle dei malviventi, che prima di entrare in azione hanno provato a bloccare la visuale dei dispostitivi. Tuttavia, gli “occhi” hanno registrato non solo il momento in cui la 500 è arrivata al negozio, probabilmente facendo la gimkana tra le barriere e gli ostacoli presenti intorno al negozio, che si trova in una zona di cantiere stradale, ma anche i passaggi precedenti. Cioè quando i malviventi si sono avvicinati al negozio, con tutta probabilità per un veloce sopralluogo che desse loro la possibilità di agire a colpo sicuro.

Ed è così che infatti hanno agito: afferrando le borse dagli scaffali e caricandole in macchina, concludendo tutto in pochi secondi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto dei ladri non c’era più traccia. A testimoniarne il passaggio, però, due vetrate in frantumi e il negozio a soqquadro.

Un’azione criminale insolita per la Regina dell’Adriatico, che si sospetta sia stata commessa da due o tre persone.