Tennis: al via l’Open del Tc Conselice, i risultati dei Terza al Paradiso al Comune di Ravenna

CONSELICE. Al via domani sui campi del Tennis Conselice il torneo nazionale Open, maschile e femminile. Il torneo, che terrà banco fino al 13 giugno, è dotato di un montepremi di 500 euro ed è diretto dal giudice di gara Erik Silloni e dal direttore di gara Federico Raimondi. Sono 58 i giocatori al via nel maschile dove si parte con la sezione di 4° che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Giuseppe Falconi, Paolo Siracusano, Francesco Margotti, Stefano Monti, Andrea Martignani e Giovanni Sgarbi. A seguire la sezione di 3° con queste teste di serie, nell’ordine i 3.1 Federico Duranti, Andrea Monti, Giovanni Farolfi, Alex Gencarelli, Jacopo Liverani ed Alessandro Naso. Nel tabellone finale il n.1 è il 2.4 Riccardo Pasi, seguito dall’altro 2.4 Samuel Zannoni e dai 2.7 Matteo Mucciarella e Riccardo Marendon. Nel femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 2.6 Sandy Mamini e Beatrice Bruni Lotti, a seguire la 2.7 Teresa Cinquino.

CESENATICO. Va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte.

I favoriti del seeding sono sicuramente i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari e dei 3.3 Alessio Argnani, Alessandro Monti, Andrea Borghetti, Fabio Righetti e Luca Blatti.

Nel maschile conquistano il 3° turno Alex Balducci, Giacomo Turci e Giacomo Sgubbi.

Turno di qualificazione: Riccardo Greci (4.2)-Davide Bernabini (4.1, n.8) 7-5, 6-2, Mattia Graffiedi (4.1, n.5)-Alberto Zattini (4.3) 6-3, 6-4, Mattia Sirilli (4.2)-Roberto Casadei (4.1, n.7) 7-5, 6-1, Maxim Uslamin Sergeevich (4.1, n.1)-Riccardo Palai (Nc) 6-2, 7-5, Iacopo Mariani (4.1, n.2)-Cristiano Pinna (4.2) 2-6, 7-6 (4), 10-6, Rossano Paganelli (4.1, n.3)-Riccardo Magnani (4.2) 7-5, 6-2, Antonio Babini (4.2)-Ciro Donnarumma (4.1, n.4) 6-2, 6-2.

1° turno tabellone finale: Claudio Fantini (4.1)-Filippo Marcaccini (3.5) 6-2, 6-7 (3), 10-6, Mattia Graffiedi (4.1)-Andrea Commellini (3.5) 6-3, 4-6, 10-7.

2° turno: Alex Balducci (3.4)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 6-1, Giacomo Turci (4.3)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-1, 4-6, 10-7, Giacomo Sgubbi (3.5)-Francesco Bagli (3.5) 6-2, 6-1.

Nel femminile la prima a qualificarsi per il tabellone finale è stata Daniela Morigi.

3° turno: Valentina Montebugnoli (4.2)-Ludovica Morini Monferini (4.4) 6-3, 6-3.

4° turno: Valentina Benati (4.2)-Marina Maldini (4.5) 6-3, 6-4. Turno di qualificazione: Daniela Morigi (4.3)-Benedetta Patimo (4.1, n.2) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

RAVENNA. Avanza sui campi del Tennis Club Comune di Ravenna il torneo nazionale di 3° categoria maschile con un montepremi complessivo di 400 euro. Sono 41 i giocatori al via in questa rassegna che terrà banco fino al 5 giugno. Il tabellone finale vede nei 3.1 Federico Strocchi (vincitore dell’ultima edizione) e Giorgio Ruggeri i big, seguiti dai 3.2 Elia Lazzeri, Gian Matteo Zanzi e Mattia Sartoni.

Turno di qualificazione: Massimiliano Candolfo (4.4)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-0, 6-1, Stefano Cornacchia (4.1)-Enrico De Cono (4.4) 6-2, 6-3. 1° turno tabellone finale: Federico Suzzi (3.5)-Martino Cotti Quaglio (3.5) 6-1, 6-3, Tommaso Venturini (3.5)-Fabrizio Drei (4.1) 6-0, 6-0, Fabio Folletti (3.4)-Rocco Albini (3.4) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Paride Gordini.