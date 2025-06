Che fatica. Una giornata tremenda, ricca di colpi di scena che ha fatto temere anche il patatrac. Invece il Rimini alla fine è riuscito ad iscriversi al prossimo campionato di serie C con una volata incredibile (fumata bianca alle 21.50), dopo che in mattinata si era verificato un inghippo non di poco conto. Ora però serve il sì della Covisoc che emetterà il suo verdetto entro il 13 giugno.