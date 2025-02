Domenica a Cesena Nuova Virtus e Happy Rimini con una maglietta speciale contro il razzismo

Domenica (ore 18) al Palaippo di Cesena si affrontano le prime squadre di Nuova Virtus Cesena e Happy Basket Rimini. Curiosamente il derby di Serie B femminile arriva pochi giorni dopo il caso degli insulti razzisti a una giocatrice riminese durante il derby Under 19. Per dare un segno concreto e un messaggio comune contro il razzismo, in questi giorni le due società sono state costantemente in contatto e le due squadre effettueranno il riscaldamento pre-partita indossando una t-shirt con la scritta “stop racism”.