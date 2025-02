«Sei una scimmia»: insulti razzisti di una mamma a una giocatrice durante la partita di basket giovanile tra Rimini e Cesena VIDEO

RIMINI. È una ferma condanna quella che arriva dalla Virtus Cesena per l’episodio di razzismo accaduto lunedì sera durante la partita di basket under 19 Happy Rimini-Nuova Virtus Cesena. L’episodio è stato immortalato anche in un video, una diretta Facebook. Nel video si sente distintamente una donna rivolgersi a una delle ragazze della squadra avversaria in campo. «Sei un guinzaglio del cane attaccato lì?», le urla con rabbia. Per poi aggiungere: «Ma non ti vergogni?» e un inequivocabile, visto il colore della pelle della giocatrice a cui si rivolgeva: «Sei una scimmia!». Immediata la reazione della ragazza, che lascia il campo per affrontare sugli spalti la donna che l’ha appena insultata. Nella diretta si vede anche la dura reazione di condanna dei dirigenti della Happy Rimini, che invitano la donna ad uscire e promettono di denunciare l’episodio. Di oggi la condanna pubblica, altrettanto netta della Virtus Cesena, che precisa che si è trattato «dell’iniziativa personale di un genitore non tesserato» e che si tratta di un gesto da cui si dissociano.