Per la frase razzista al derby di basket con Rimini, “daspo” della Nuova Virtus Cesena alla tifosa: «Non venga più a vederci». Lei lascia i social

In attesa del daspo nei confronti della tifosa della Nuova Virtus Cesena che nei giorni scorsi ha apostrofato una giocatrice di colore dell’Happy Rimini durante il derby di basket femminile U19 chiamandola «scimmia», la società cesenate ha giocato d’anticipo inviandole una raccomandata in cui viene invitata «a non presentarsi più a qualsiasi evento sportivo cui partecipiamo». Lei intanto ha chiuso i profili social. Mentre in vista della prossima sfida tra le prime squadre previste iniziative di sensibilizzazione.

