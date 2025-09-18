Farsi notare dalle PMI in cerca di nuovi talenti

In Italia le PMI (Piccole e Medie Imprese), cioè le aziende con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, sono circa 4,4 milioni, e costituiscono il 99,9% del totale delle imprese attive nel nostro Paese, impiegando oltre 16 milioni di persone.Queste aziende sono spesso alla ricerca di talenti qualificati, motivati e pronti a contribuire alla crescita dell’impresa. Le PMI ricevono con regolarità molte candidature, e per essere notati è fondamentale saper comunicare efficacemente il proprio valore autopromuovendosi opportunamente, inviando un’e-mail di candidatura efficace. Se prepariamo in modo adeguato la lettera di presentazione, potremo aumentare in modo significativo le possibilità di avere successo e di essere chiamati a un colloquio di lavoro.Perché molti desiderano lavorare in una PMI?Molte persone ambiscono a lavorare in una PMI per molti motivi; vediamone alcuni. 1. Più responsabilitàLe possibilità che venga attribuita maggiore responsabilità ai collaboratori In un'azienda più piccola sono maggiori, e questo crea maggiore coinvolgimento e un senso di appartenenza che è più difficile da ottenere nelle aziende più grandi. 2. Maggiore influenzaIn una PMI è più facile avere accesso ai responsabili delle decisioni aziendali per esprimere le proprie idee ed avere un impatto reale sul lavoro. 3. Carriera più rapidaGli avanzamenti di carriera nelle piccole e medie imprese sono più rapidi e questo permette non solo una maggiore gratificazione professionale, ma anche la possibilità di arricchire in tempi brevi il curriculum.4. Ambiente di lavoro più dinamico e flessibile La maggiore dinamicità e flessibilità delle PMI si traduce in un ambiente di lavoro più motivante e nella possibilità di gestire meglio vita professionale e privata.Quali sono i punti chiave per creare un’email efficace e farsi notare da una PMI?Per scrivere l’e-mail di autopromozione efficace è importante seguire alcuni passaggi chiave.Prima di tutto, è necessario personalizzare il messaggio che si vuole inviare alla PMI. Per farlo, occorre condurre un’approfondita ricerca, che metta in luce non solo la storia dell’azienda, ma i suoi valori e obiettivi, i progetti realizzati e in corso d’opera, la sua vision e le esigenze attuali.Questo permette di scrivere un contenuto personalizzato e accattivante, per dimostrare interesse concreto verso la realtà aziendale alla quale ci rivolgiamo, e soprattutto di mettere in risalto le nostre competenze specifiche che possono contribuire al successo dell’impresa.Eccoci pronti a digitare sulla tastiera: quando scriviamo il testo, teniamo sempre bene in mente il nostro obiettivo: catturare l’attenzione di chi leggerà l’email.Se vogliamo essere incisivi, occorre utilizzare un metodo di comunicazione chiaro e sincero, che contenga le parole chiave più idonee, prestando attenzione a non esagerare in quantità, per evitare il key word stuffing*, tecnica che può essere adeguata in certi ambiti, ma non certamente per autopromuoversi presso una PMI!*key word stuffing: è una tattica SEO spam che consiste nell'inserire in modo innaturale parole chiave nelle pagine web. L'obiettivo è quello di ottenere un posizionamento più elevato nella pagina dei risultati dei motori di ricerca.Come strutturare le diverse parti dell’email?Un’email si compone normalmente di alcune parti; vediamo come strutturarle.● Oggetto. Deve essere conciso e attraente, senza risultare troppo invadente.● Introduzione. Nell’introduzione è importante presentarsi brevemente, indicando la motivazione dell’email, e dimostrare che conosciamo l’azienda citando un progetto oppure un obiettivo strategico della PMI.● Corpo. Questa, che è la parte centrale, è la più importante. Qui si devono mettere in risalto le proprie competenze ed esperienze professionali, che siano di valore per le attività della PMI. È consigliabile indicare un esempio concreto di successi ottenuti, indicandone i risultati in modo chiaro e sintetico (ad es. aumento dell’efficienza, progetti innovativi conclusi, etc.) per dimostrare di che si è il candidato ideale, che porterà significativi vantaggi all’azienda.● Chiusura. È opportuno chiudere l’email in modo cortese e professionale, dimostrando entusiasmo per una possibile collaborazione ed esprimendo disponibilità a un incontro di approfondimento o a un colloquio conoscitivo.● Firma. Includerà i propri dati di contatto, link a profili professionali o portfolio e eventuali allegati (ad esempio corsi e certificazioni, CV) che siano rilevanti per la PMI.In conclusione, lavorare in una PMI può essere una motivante esperienza professionale, dove è anche possibile avanzare di carriera più velocemente rispetto alle aziende di maggiori dimensioni.Per autopromuoversi con un’email presso queste realtà così importanti per l’economia italiana, è fondamentale avere un approccio personalizzato, che metta in risalto la propria figura professionale in relazione alle esigenze e gli obiettivi dell’azienda.Utilizzando un modello di comunicazione autentico e trasparente, dove le nostre competenze sono evidenziate in modo chiaro e mirato, aumenterà la possibilità di essere notati e, di conseguenza, di essere invitati ad un colloquio di lavoro.