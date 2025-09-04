PubliOne si conferma partner strategico d’impresa nella comunicazione

FORLI’. Trent’anni di attività e una traiettoria che oggi colloca PubliOne tra le principali realtà del settore comunicazione. Fondata dal ceo Loris Zanelli, la società ha il suo Headquarters a Forlì e sedi anche a Milano, Napoli. Dal 2021 è società benefit con rating di legalità a due stelle +, un riconoscimento che che ne attesta solidità, etica e trasparenza. Sono oltre trenta le aziende che hanno scelto PubliOne come partner stabile. Nel portafoglio figurano marchi di primo piano: Vecchio Amaro del Capo, Arancia Rosaria, Martini Alimentare, Famila e Cash&Carry (Gruppo Unicomm), Bellussi Spumanti, Vitarelax, Consorzio Nazionale della Grappa. Collaborazioni durature, come quella con il Gruppo Caffo, testimoniano un modello che punta a rapporti di lungo periodo basati su fiducia e continuità. «PubliOne è riuscita a costruire un percorso che parte dal cuore della Romagna e dialoga con tutta l’Italia», sottolinea Loris Zanelli che aggiunge: «Il nostro obiettivo è essere per le imprese un partner strategico, capace di generare valore e visione nel tempo; il nostro successo si deve soprattutto alle persone che con lealtà e professionalità crescono insieme all’agenzia, diventando figure chiave come Simona Massi, responsabile amministrativa da oltre vent’anni, che rappresenta al meglio questa solidità». Oggi, oltre al suo ruolo in PubliOne, Zanelli è anche delegato territoriale per Emilia-Romagna e Marche di Una, Aziende delle Comunicazione Unite e siede nel consiglio di amministrazione di Ads, l’importante ente che certifica la diffusione della stampa nazionale.

Struttura e unit specializzate

PubliOne ha una organigramma strutturato ed è articolata in più Unit: advertising, creatività, eventi, ufficio stampa, video e digitale. In uno scenario in cui la comunicazione si sviluppa in chiave omnichannel e richiede competenze sempre più verticali, l’azienda si distingue per la capacità di costruire progetti data-driven, concepiti e pianificati con l’obiettivo di aumentare le performance di business. Spiega Giulio Modanesi della direzione clienti PubliOne: «Analizziamo con le aziende i dati interni e li incrociamo con dati esterni per realizzare progetti data-driven funzionali al raggiungimento degli obiettivi condivisi. Costruiamo con i nostri partner progetti strategici multicanale e in questo ultimo anno PubliOne è riuscita a far evolvere l’offerta digitale con una crescita a doppia cifra raggiungendo il giro di affari delle pianificazioni media tradizionali (tv e radio)».