Polizze catastrofali, rinvio dell’obbligo per le piccole e medie imprese

BOLOGNA. Le grandi imprese devono dotarsi di una polizza anticatastrofi entro il primo aprile. Le medie imprese entro il primo ottobre 2025. Le piccole entro il primo gennaio. Le sanzioni però scatteranno solo 90 giorni dopo la scadenza. Sono queste le decisioni prese dal Consiglio dei ministri a fronte delle tante richieste arrivate dal mondo delle imprese. Si stima siano circa 4,5 milioni quelle interessate dall’obbligo.

«Finalmente una decisione in nome del buon senso sulle polizze catastrofali - commenta con soddisfazione Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini - valutiamo positivamente il provvedimento del consiglio dei ministri di prorogare a gennaio del 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le piccole imprese. Il governo ha accolto le ripetute richieste della CNA e di tutto il sistema produttivo di spostare in avanti l’obbligo a causa dei molti elementi di incertezza».

Plauso anche da Federalberghi provinciale Pesaro Urbino. «Esprimo grande soddisfazione per il lavoro fatto da Federalberghi», spiega il presidente Paolo Costantini, «che ha permesso di raggiungere un risultato che da respiro a tante imprese alle prese con l’imminente avvio della stagione. L’accoglimento delle istanze da parte delle istituzioni, dimostra ancora una volta, il ruolo importante che riveste Federalberghi nel rappresentare le istanze e gli interessi di una categoria come quella degli albergatori, fondamentale per lo sviluppo turistico del Paese».