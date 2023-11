Uccise la moglie con 12 coltellate: assolto per incapacità di intendere. In aula esplode la rabbia dei parenti. Dovrà stare 20 anni in una struttura di sicurezza

La corte d’assise di Rimini assolve Raffaele Fogliamanzillo. Il 62enne originario di Torre Annunziata che il 22 aprile 2022 ha ucciso la moglie Angela Avitabile con 12 coltellate è stato dichiarato incapace di intendere e di volere e di conseguenza giudicato non imputabile. La sua pericolosità, però, ha condotto la corte a stabilire che l’uomo dovrà restare nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per almeno 20 anni. Attualmente, Fogliamanzillo è “recluso” nell’istituto psichiatrico di Reggio Emilia. Le parole della figlia Anna: «Non gli credete se vi dice “se mi lasci mi ammazzo”. È voi che vuole uccidere». Alla lettura della sentenza in aula è esplosa la rabbia dei parenti.