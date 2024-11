Rimini. Oltre 80 agenti schierati, il piano strategico per controllare il traffico in occasione di Ecomondo. Come arrivare in Fiera

Dal 5 all’8 novembre, la Fiera di Rimini ospiterà la 27ª edizione di Ecomondo, evento di punta in Europa e nel Mediterraneo per la transizione ecologica e l’economia circolare e rigenerativa. Quest’anno, la Fiera inaugurerà due nuovi padiglioni, aggiungendo 8.300 metri quadrati di superficie espositiva. Durante l’evento, la Polizia locale di Rimini ha organizzato un dispositivo straordinario per presidiare le principali arterie di traffico da e verso la Fiera. Ogni giorno saranno oltre 80 gli agenti coinvolti, per un totale di oltre 300 operatori distribuiti nei tre turni giornalieri, garantendo così una gestione efficiente della viabilità per tutti i 4 giorni dell’evento.

L’accesso in Fiera

Oltre al potenziamento della presenza degli agenti, verranno attuate misure per agevolare il traffico nelle aree intorno al quartiere fieristico, sulla Statale 16 e la Statale 9, e lungo le principali arterie che collegano la zona mare con il centro città. La Polizia locale sarà presente in modo costante a tutti gli ingressi della fiera per regolare i flussi verso i parcheggi, affiancando un servizio specifico di controllo delle soste nelle aree limitrofe. Questo intervento è pensato per evitare blocchi alla viabilità, facilitando gli spostamenti sia dei residenti sia di chi transita nella zona.

Saranno inoltre sempre presenziate dagli agenti le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre/viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli nonché saranno attuate, in via sperimentale ed in base alle concrete esigenze del traffico, alcune modifiche della circolazione all’interno delle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale nonché tra viale Matteotti e le vie Toselli ed Umago.

Sarà costantemente presidiato il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, modulandone la durata sulle concrete esigenze del traffico nonché la rotatoria Destra del Porto / Perseo e la rotonda Chiara Lubich.

I due impianti semaforici per gli attraversamenti pedonali presenti su viale Matteotti, in corrispondenza della via Bissolati e della scuola Decio Raggi saranno posti a lampeggio e verranno presenziati dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri; sempre a lampeggio ma sarà presidiato dai volontari dell’Associazione Nazionale Finanzieri l’attraversamento pedonale posto su via Coletti all’altezza della scuola Dante Alighieri. La presenza dei volontari servirà ad agevolare l’attraversamento dei pedoni senza bloccare il flusso dei veicoli su questa importante arteria stradale.

Sarà inoltre costantemente presidiata l’intersezione tra la S.S. 9 e viale Italia, per la quale sono in corso di valutazione insieme ad ANAS alcune soluzioni per agevolare la viabilità da e verso la Fiera.

In uscita dalla Fiera sarà anche presidiato l’asse viario Iolanda Cappelli, Maestri del Lavoro, XXV Marzo 1831 per far in modo che i veicoli in uscita da i diversi parcheggi non si incrocino.

In Fiera senz’auto

Per promuovere una mobilità sostenibile verso la Fiera di Rimini e ridurre l’uso delle auto, Start Romagna ha potenziato i servizi di trasporto pubblico. In collaborazione con gli albergatori, è stata lanciata una campagna informativa rivolta ai visitatori e agli operatori fieristici, con dettagli sulle diverse opzioni di trasporto disponibili.

Tutte le informazioni sugli orari e le coincidenze con i treni sono disponibili sul sito ufficiale, sotto la sezione dedicata a “Ecomondo 2024 con il trasporto pubblico di Start”.

Autobus

Linea 5: San Mauro Mare ⇄ Rimini Fiera

Linea 10: Miramare ⇄ Rimini Fiera

Shuttle 9 Fiera: Stazione di Rimini ⇄ Rimini Fiera (no fermate intermedie)

Linea 9: Stazione di Rimini ⇄ Rimini Fiera

Metromare

Il metromare serve la zona a maggior presenza alberghiera di Rimini con 15 fermate intermedie Stazione di Riccione ⇄ Stazione di Rimini in 23 minuti. Prima corsa dalla stazione di Riccione alle 05.56, ultima corsa dalla stazione di Rimini 00,00

Treno

Fermata di riferimento: RIMINIFIERA +45 treni al giorno, con un potenziamento dei TRENI SPECIALI: Santarcangelo ⇄ Rimini Fiera: 5 minuti circa Cattolica ⇄ Rimini Fiera: 20-25 minuti circa

Monopattini e biciclette

Scarica le App di LIME e BIT, inserisci il codice sconto e parti: Codice 1: LIMEXFIERA Codice 2: ECOMONDOBIT