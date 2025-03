Delitto di Pierina Paganelli, dopo i riti voodoo una storia da “soap opera”. Manuela Bianchi in aula: «Frequento l’ex marito di un’amica»

L’incidente probatorio fiume sul caso del delitto di Pierina Paganelli prosegue. E agli aspetti tecnici e investigativi fa emergere anche relazioni e gossip. Stamane infatti l’udienza riprenderà con il controesame dagli avvocati del 35enne Louis Dassilva, in carcere dal luglio scorso. E dopo il dettaglio dei riti voodoo contro gli inquirenti, Dassilva ha ascoltato Manuela Bianchi raccontare quanto accaduto la mattina del ritrovamento del cadavere della 78enne trovata senza vita dopo essere stata colpita con 29 coltellate nell’ottobre del 2023. Ma non solo. L’uomo, amante della nuota della vittima, ha dovuto anche ascoltare alcune domande intime sulla vita affettiva della donna che amava. La difesa del senegalese ha infatti chiesto a Manuela Bianchi durante l’incidente probatorio se avesse un nuovo amore nella sua vita. Domanda ammessa dal gip a cui la Bianchi ha risposto affermativamente. La donna starebbe frequentando una vecchia conoscenza, ex marito di una sua amica, ma il rapporto è poco più di un’amicizia. L’impressione è che si voglia insinuare il dubbio che la Bianchi, avendo un altro amore , possa aver scaricato quello vecchio, ossia Dassilva non coprendolo più.