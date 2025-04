Ravenna, la bimba non dorme, niente nido. Accolta solo per il part time, i genitori costretti a rivolgersi al privato: «Non è giusto»

Vostra figlia non dorme? Allora non possiamo tenerla a tempo pieno al nido comunale. È questa, in sintesi, la risposta che si è sentita dare una coppia di giovani genitori di Villanova di Bagnacavallo, prima dai responsabili della struttura e poi anche dall’Amministrazione comunale, a cui si erano rivolti nella speranza di trovare una soluzione.

Il problema è semplice quanto, a quanto pare, insormontabile: la loro bambina di due anni è restia al sonnellino pomeridiano. Quelle due ore di riposo, che al nido iniziano attorno alle 13, per lei sono un momento di disagio. Mentre tutti i compagni si addormentano, la piccola di cedere alle lusinghe di Morfeo non ne vuole sapere. Si agita, piange, e puntualmente le educatrici chiamano la madre, attualmente in maternità dopo la nascita del fratellino, per andarla a prendere e portarla a casa. «Inizialmente - racconta la mamma - abbiamo cercato una soluzione con le maestre. Avevo proposto che potesse restare in un’altra stanza, magari a giocare, ma ci è stato detto che non poteva stare da sola con l’ausiliaria. L’unica possibilità era lasciarla nel dormitorio, al buio, insieme agli altri bambini. Ma così avrebbe disturbato il sonno degli altri».

La scelta è caduta sul part-time, almeno fino a fine anno. Nel frattempo, la famiglia sta cercando una nuova struttura, privata, anche per il fratellino. Quando a settembre la mamma tornerà al lavoro, sottolineano, «la gestione quotidiana sarà insostenibile con un tempo parziale. Ci troveremo costretti a rinunciare a un servizio pubblico per cui avevamo ottenuto un posto tramite bando comunale. E tutto questo per una difficoltà che nessuno ha saputo o voluto gestire». Oltre al disagio organizzativo, c’è anche quello economico. La nuova struttura sarà lontana da casa - mentre il nido comunale dista appena 300 metri - e più costosa.