Rimini, insulti razzisti alla partita di basket giovanile, la mamma cesenate rischia il Daspo

Insulti razzisti alla gara Under 19 tra Happy Rimini e Nuova Virtus Cesena. La Questura di Rimini sta valutando l’emissione di un Daspo nei confronti della donna cesenate che ha offeso con frasi razziste una giocatrice di Rimini durante il match andato in scena lunedì sera. Sono in corso accertamenti e non sono escluse denunce al termine dei quali il questore di Rimini, Olimpia Abbate, valuterà la possibilità di un Daspo nei confronti della donna cesenate che ha urlato “Ma non ti vergogni? Sei una scimmia” dagli spalti. Il tutto, ripreso in un video diventato tristemente famoso. I dirigenti dell’Happy Basket Rimini hanno condannato il gesto allontanando la tifosa e promettendo di denunciare quanto accaduto.