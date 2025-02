Rimini, insulti razzisti di una madre alla partita di basket femminile Under 19: la Procura Federale apre un’indagine

Insulti razzisti di una madre a una giocatrice di basket della squadra avversaria. Le scene terribili di Happy Rimini-Nuova Virtus Cesena under 19, dove la madre di una giocatrice cesenate ha offeso una atleta di Rimini, avranno per forza strascichi della giustizia sportiva. Paradossalmente la ragazza offesa al grido di “sei una scimmia” sarà squalificata in quanto espulsa dopo la sua veemente (e umana) reazione, ma per ora può giocare visto che la gara del 3 febbraio (vinta 51-68 da Cesena) non è stata omologata. La Procura federale inoltre ha aperto un’indagine al fine di “verificare la natura e le eventuali responsabilità in relazione a quanto accaduto all’interno dell’impianto di gioco Carim di Rimini”.