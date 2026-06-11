Delitto di Pierina, la criminologa Bruzzone: «Ora si indaghi altrove»

«Scalare l’Everest, arrivare in cima e godersi il panorama. È esattamente così che mi sento». Non nasconde l’enorme soddisfazione la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa, all’indomani dell’assoluzione di Louis Dassilva. Per il collegio difensivo, la sentenza è il coronamento di un lavoro meticoloso, volto a smantellare un impianto accusatorio ritenuto, fin dal principio, privo di fondamenta solide.
«Abbiamo costantemente ribadito come gli elementi indiziari a carico di Louis fossero estremamente friabili - spiega la criminologa -. Abbiamo proceduto a smontarli pezzo dopo pezzo, colpo su colpo. L’assoluzione è piena, per non aver commesso il fatto. Siamo in attesa di leggere le motivazioni del giudice, ma la nostra tesi è sempre stata chiara: le dichiarazioni di Manuela Bianchi erano labili, prive di solidità. A quanto pare, siamo riusciti a sgretolarle completamente davanti alla Corte».