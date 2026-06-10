Rimini, delitto di Pierina: assoluzione per Louis Dassilva

Louis Dassilva è stato assolto. Questo il verdetto emesso nell’ambito del processo in Corte d’Assise a Rimini per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nei garage del condominio di via del Ciclamino. Dopo 16 ore di camera di consiglio la Corte d’Assise presieduta dalla giudice Fiorella Casadei ha sancito l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Per i giudic non è il vicino di casa della vittima l’assassino della pensionata, massacrata con 29 coltellate. Lacrime e applausi in aula. La moglie dell’uomo, Valeria Bartolucci, corre verso di lui: «Ho acquistato molta fiducia nella giustizia» le sue parole.