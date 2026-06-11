Delitto Pierina, la storia: dal 3 ottobre 2023 tanti colpi di scena e nessun colpevole

RIMINI. La sera del 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli, 78 anni, rientra a casa dopo una riunione nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Poco dopo le 22 parcheggia l’auto nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Ma non arriverà mai al suo appartamento. Viene infatti aggredita e uccisa con 29 coltellate tra l’ascensore e la rampa che conduce ai box.
Il corpo viene scoperto soltanto la mattina successiva dalla nuora Manuela Bianchi. Le indagini della Squadra Mobile e della Procura di Rimini si concentrano fin dall’inizio sull’ambiente familiare e condominiale. Un primo elemento destinato a pesare nell’inchiesta emerge pochi giorni dopo il delitto: una telecamera installata nei garage registra un audio nel quale si sentono le urla della vittima durante l’aggressione.