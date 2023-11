Delitto di Pierina. In un video ripreso un uomo che se ne va dalla casa con qualcosa in mano poco dopo l’omicidio

Pierina Paganelli è stata uccisa da pochi minuti e un uomo viene visto passare davanti a una delle telecamere della farmacia. Sono passati quasi due mesi ma l’assassino della 78enne riminese, ammazzata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre nel garage di via del Ciclamino a Rimini, non ha ancora un nome né un volto. In quell’immagine c’è l’assassino (ammesso che sia lui) che si allontana con qualcosa in mano: è l’arma del delitto?

La squadra mobile di Rimini, che conduce le indagini coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci, le immagini riprese dalle telecamere della farmacia San Martino di via del Ciclamino le ha viste e riviste. In questi giorni gli agenti sono più volte tornati in via del Ciclamino proprio per cercare indizi a sostegno di quel che raccontano le immagini. Si vede una sagoma. L’obiettivo è farla diventare una persona identificabile.