Chiesa. Il Vaticano scomunica i lefebvriani del riminese don Davide Pagliarani

Il Vaticano ha decretato la scomunica dei lefebvriani del riminese don Davide Pagliarani. Il provvedimento era atteso dopo che l’1 luglio presso il Seminario San Pio X di Écône, in Svizzera, sono state celebrate le consacrazioni di quattro nuovi vescovi senza il mandato di Papa Leone XIV. Un atto formale di disobbedienza che fa scattare l’automatica scomunica latae sententiae per gli ordinanti e i neo-consacrati.
Al vertice di questa nuova frattura c’è un protagonista legato a doppio filo alla Romagna: don Davide Pagliarani, 55 anni, originario di Santa Giustina di Rimini e Superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che - come riportato dai media nazionali - all’inizio della liturgia ha affermato: «Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa». Aggiungendo poi: «Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano nessun valore».