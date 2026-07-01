Chiesa. Il riminese don Davide Pagliarani davanti al bivio dello scisma

Mentre il mondo cattolico trattiene il fiato guardando verso Écône, la piccola località svizzera che da oggi potrebbe diventare teatro di uno scisma religioso, il cuore della tensione coinvolge anche la Romagna. La Fraternità sacerdotale San Pio X (guidata dal sacerdote riminese Davide Pagliarani, superiore generale della congregazione dal 2018, e presente con priorati anche a Spadarolo) si prepara oggi a una serie di consacrazioni episcopali che Papa Leone XIV - atteso proprio a Rimini il 22 agosto - ha definito, in un drammatico appello inviato nelle scorse ore, «un atto scismatico che lacera la tunica inconsutile di Cristo».