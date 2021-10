Rimini, è un 22enne il vandalo della Vecchia Pescheria. Il Comune: «Agiremo in sede legale»

È già stato individuato dagli organi investigativi il presunto responsabile del danneggiamento dell’antico manufatto di marmo nella Vecchia Pescheria. Lo annuncia il Comune in una nota: “Si tratta di un 22enne riminese il quale peraltro si è anche infortunato a causa della caduta di un frammento del manufatto danneggiato. L’amministrazione comunale di Rimini agirà in sede legale nei confronti di questa persona e di eventuali altre coinvolte nel danneggiamento. Nel frattempo in mattinata si sono svolti i sopralluoghi di Soprintendenza e società AdArte per provvedere al delicato restauro del bancone marmoreo. L’amministrazione comunale di Rimini ringrazia la società AdArte per avere espresso l’intenzione di operare l’intervento a titolo gratuito”. Nel frattempo la porzione di bancone lesionato è stata transennata. In ogni caso la Soprintendenza assicura il restauro, sarà necessario utilizzare un paio di perni, ma si aggiusta.