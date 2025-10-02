Ritrovato al largo di Fano il sub morto a Ravenna

Recuperato un corpo in mare al largo delle coste marchigiane all’altezza di Fano. L’identificazione non è stata ancora completata, ma l’ipotesi più probabile è che si tratti di Ugo Coppola, il 54enne sub pescarese disperso nello scorso agosto a Ravenna durante una immersione nei pressi del relitto del Paguro. Per la morte di Coppola è stata aperto un fascicolo con due persone indagate.

Il cadavere dell’uomo è stato avvistato questa mattina intorno alle 8. Il corpo presentava segni di presenza in mare da diverso tempo. Sul posto la guardia costiera locale di Marotta, di Fano, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti del caso.