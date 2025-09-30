Sub scomparso durante un’immersione a Ravenna, corpo mai recuperato, due indagati per omicidio colposo

Sono passati 44 giorni da quando Ugo Coppola è scomparso durante un’immersione di gruppo al relitto del Paguro a metà agosto. Il suo corpo non è ancora stato trovato, ma l’indagine sulla morte del sub 54enne originario di Pescara prosegue. Va in questa direzione la decisione della Procura di Ravenna di iscrivere due persone nel registro degli indagati. L’ipotesi formulata è di omicidio colposo. L’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti riguarda ad ampio spettro la spedizione organizzata dal gruppo Dive Planet di Rimini, ma anche il percorso formativo seguito da Coppola per ottenere licenze e abilitazioni, comprese quelle necessarie per esplorare la piattaforma metanifera inabissatasi al largo di Porto Corsini in seguito all’esplosione avvenuta il 28 settembre del 1965, oggi meta di numerose escursioni subacquee.