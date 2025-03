Ravenna, spaccio di droga e violenza sessuale: due arresti

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato due uomini per reati di droga e violenza sessuale. Nelle ultime settimane gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato, nella provincia ravennate, una serie di servizi disposti dal Questore Lucio Pennella, con particolare attenzione alla ricerca di latitanti.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 marzo, i poliziotti hanno individuato e arrestato in prossimità del porto, un cittadino extracomunitario, destinatario di un ordine di cattura per la carcerazione, dovendo espiare una condanna emessa dal Tribunale di Ravenna a due anni di reclusione per reati relativi agli stupefacenti.

Poche ore dopo gli agenti della Squadra Mobile, durante un appostamento nelle vicinanze di un’abitazione del centro, fermavano e arrestavano un secondo uomo, italiano, condannato in via definitiva dal Tribunale di Bologna alla pena di un anno e un mese di reclusione, perché riconosciuto responsabile di una violenza sessuale consumata nel settembre 2021. I due arrestati sono stati compiutamente identificati e successivamente accompagnati in carcere.