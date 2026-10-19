Ravenna, salva un ragazzo dal treno in arrivo: l’autista del 118 premiato in Regione

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, insieme alla sottosegretaria Manuela Rontini, ha accolto questo pomeriggio in viale Aldo Moro l’autista del 118 Ciro Toscano per esprimergli la gratitudine della comunità. Insieme all’infermiera Giorgia Gulminelli, Toscano è stato protagonista di uno straordinario atto di eroismo a Ravenna, lungo via Canale Molinetto.

Mentre si trovavano a bordo dell’ambulanza in attesa della riapertura del passaggio a livello per raggiungere un intervento, i due operatori hanno notato un giovane lanciarsi tra le sbarre abbassate. Senza esitare, l’autista è sceso dal mezzo, ha oltrepassato le barriere e ha bloccato il ragazzo trattenendolo a sé un istante prima del transito del treno, sfilato a pochissimi centimetri da loro. Messo in salvo il giovane e affidatolo ai colleghi e alle forze dell’ordine, l’equipaggio ha poi ripreso la corsa per completare la chiamata d’emergenza. Un gesto di profondo coraggio e umanità che il presidente de Pascale ha voluto celebrare come esempio del valore e della dedizione di tutti i professionisti della sanità pubblica.