Ravenna, gesto eroico dell’autista dell’ambulanza: salva un uomo che voleva gettarsi sotto il treno

«Un salvataggio degno di un film d’azione hollywoodiano: in poco meno di un secondo, l’autista dell’ambulanza si è lanciato oltre le barriere, ha afferrato l’uomo, e il treno è passato». Lo racconta – ancora sbalordito – un testimone oculare che domenica notte era fermo al passaggio a livello di via Destra Canale Molinetto a Ravenna. «Sarà stata sì e no mezzanotte, mezzanotte e dieci – racconta – ero uscito a prendere le sigarette e ho beccato le sbarre chiuse. Fermi ad aspettare c’era anche un’ambulanza dell’Ausl Romagna con le luci accese. Ho pensato stessero facendo un soccorso».

L’ambulanza procedeva in direzione di via Cesarea – come il testimone – quando dall’altra parte delle sbarre si avvicina un giovane in stato di agitazione. «Avrà avuto una trentina d’anni. Vaneggiava e urlava frasi sconnesse. A un certo punto gli ho sentito dire che voleva ammazzarsi».

Poco dopo l’uomo supera le sbarre – con l’intenzione, si ipotizza, di buttarsi sotto il treno. In un batter d’occhio, il conducente del mezzo di soccorso esce dall’abitacolo, scavalca le barriere a sua volta, lo afferra e lo blocca contro i bracci del passaggio a livello.

Alcuni secondi dopo, passa il treno merci. «È stato una scheggia ed era pure molto atletico perché ha saltato senza mani. Sono rimasto – continua – a fissare il vuoto incredulo. Una scena degna di una pellicola di Hollywood».

Dopo il salvataggio, l’autista dell’ambulanza adagia il trentenne sull’asfalto e interviene l’infermiera che era sul mezzo con lui. «Sul posto – prosegue – arriva intanto anche una pattuglia dei Carabinieri che prende temporaneamente in custodia il giovane lasciando che l’ambulanza riparta a luci e sirene spiegate. Poco dopo giunge sul posto un altro mezzo di soccorso che lo prende in carico e lo porta via. Io non sono di qua, ma se a Ravenna il personale del 118 è eroico come quell’uomo, che non so come abbia fatto ma ha salvato una vita, beh teneteveli stretti», conclude.