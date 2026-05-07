Ravenna, rapine alle gioiellerie dell’Esp: ecco come si è arrivati agli arresti di due membri della banda VIDEO

Un’operazione di spessore che ha consentito di catturare due rapinatori protagonisti di un colpo che fece scalpore a Ravenna. Le forze dell’ordine stavano addosso da mesi ai malviventi che nel novembre 2025 depredarono le gioiellerie Sì Anelli e La Gioielleria dell’Esp. Un colpo che ha fruttato circa 325mila euro. Le ricerche della polizia di Stato hanno condotto gli investigatori della Squadra mobile a Cerignola (Foggia). Qui sono stati arrestati due 30enni membri del commando: un 32enne e un 27enne residenti a San Severo, sempre nel Foggiano. Su di loro pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti su richiesta del pm Francesco Coco, confermata anche dal tribunale del Riesame.

La Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto due italiani trasfertisti. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile – Antirapina, con la collaborazione della Squadra Mobile di Teramo e della Squadra Mobile di Foggia, ha avuto inizio nei minuti immediatamente successivi alla rapina, attraverso l’analisi dei filmati registrati dagli impianti di video sorveglianza del centro commerciale e dall’analisi delle telecamere dei varchi stradali e autostradali e successivamente dall’analisi dei tabulati telefonici; al fine dell’identificazione degli autori del reato, sono state determinanti anche le analisi condotte da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna.