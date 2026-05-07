Assalto armato alle gioiellerie dell’Ipercoop di Ravenna: presi due rapinatori

Gli stavano addosso da mesi. Telecamere, intercettazioni, indagini serrate seguendo le tracce di una delle più clamorose rapine commesse negli ultimi anni, quella avvenuta il 10 novembre scorso alle gioiellerie Sì Anelli e La Gioielleria dell’Ipercoop. Un colpo che ha fruttato circa 325mila euro. Le ricerche della polizia di Stato hanno condotto gli investigatori della Squadra mobile a Cerignola (Foggia). Qui sono stati arrestati due membri del commando: un 32enne e un 27enne residenti a San Severo, sempre nel Foggiano. Su di loro pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti su richiesta del pm Francesco Coco, confermata anche dal tribunale del Riesame.