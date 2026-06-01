Ravenna, il Comune dopo il cedimento di parte della tribuna della Rocca Brancaleone: “Enorme amarezza, quanto accaduto è inaccettabile”

A Ravenna dopo il cedimento di una parte della tribuna della Rocca Brancaleone durante lo spettacolo di ieri sera, il Comune ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa.

In merito al cedimento di alcune file di sedie poste sulle tribune della Rocca Brancaleone, il Comune di Ravenna si dichiara parte danneggiata e questa mattina ha contattato per i dovuti chiarimenti la ditta Ceta che, nell’ambito dei lavori, ha progettato, realizzato e montato le tribune per conto di Acmar. La ditta selezionata è una realtà storica e positivamente riconosciuta nel settore.

“Ci tengo a sottolineare – spiega il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – l’enorme amarezza all’indomani di un’inaugurazione attesa da tempo. È inaccettabile quanto accaduto, per i soldi pubblici spesi e per una programmazione così importante come quella che ospiterà la Rocca quest’estate e che vorremmo si confermasse senza ridimensionamenti. Per questo non appena appresa la notizia abbiamo provveduto a contattare la ditta, che mercoledì sarà a Ravenna per effettuare i controlli, le verifiche e le necessarie riparazioni. Nel tardo pomeriggio del 3 giugno saremo quindi in grado di comunicare l’esito dei controlli e i tempi di ripristino delle sedute”.

“Condivido, con il sindaco e con gli spettatori del Festival – aggiunge il sovrintendente di Ravenna Manifestazioni, Antonio De Rosa – l’amarezza per quanto accaduto ieri sera all’attesissimo debutto del Teatro della Rocca Brancaleone. Auspichiamo di poter confermare nella nostra amata fortezza gli spettacoli del 6 giugno con Stefano Bollani ‘All Stars’ e del 7 con il Maestro Muti e l’Orchestra Cherubini. Naturalmente potranno rivolgersi alla biglietteria del Festival gli spettatori che hanno dovuto abbandonare il loro posto senza trovare adeguata ricollocazione, saranno rimborsati immediatamente”.