Ravenna, all’arena della Rocca Brancaleone cede una parte della tribuna: decine di spettatori costretti a spostarsi

Ravenna
  • 01 giugno 2026
Foto Ravenna e dintorni
Foto Ravenna e dintorni

Falsa partenza ieri sera, 31 maggio, per l’arena alla Rocca Brancaleone a Ravenna. Come segnalato da “Ravenna e dintorni”, durante lo spettacolo, una parte delle nuove tribune ha avuto un cedimento e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La fortezza tornava ad ospitare spettacoli dopo un investimento da oltre 5 milioni di euro da parte del Comune. Lo spettacolo non ha registrato interruzioni, con una parte di spettatori costretta a spostarsi. Il lieve cedimento sembra dovuto ad un fissaggio non corretto del telaio di parte della struttura. L’area è stata bandellata per motivi di sicurezza.

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