Ravenna e l’escalation di violenza, il sindaco: “Mai sottovalutato il problema, siamo determinati a intervenire”

I casi di molestia sessuale in ospedale e di lancio di tegole da un tetto nei giorni scorsi; l’accoltellamento fatale in strada in Darsena della notte scorsa. I tre episodi, “gravi ma diversi fra loro”, hanno interessato Ravenna nelle ultime ore. E il sindaco Alessandro Barattoni interviene oggi in apertura del Consiglio comunale per esprimere in primo luogo piena solidarietà “a tutti i soggetti danneggiati, in primis ai familiari della persona deceduta questa mattina”. Tre episodi “diversi”, ribadisce il primo cittadino, che necessitano “risposte diverse”. Il caso di molestie all’Azienda sanitaria in un reparto di degenza dell’ospedale, li elenca; il lancio di tegole da parte di una persona con problemi di salute legati alle dipendenze; la violenza “efferata” della notte scorsa tramite armi da taglio sul quale sono in corso le indagini. La sicurezza, prosegue, è tra le priorità d’azione dell’amministrazione, “ce ne occupiamo sia tramite le nostre competenze che attraverso la collaborazione con le autorità competenti”. E “non “abbiamo mai sottovalutato né sottaciuto i problemi”, mettendoci sempre la faccia. “Chi commette reati va assicurato alla giustizia” e nel merito gli episodi di diretta competenza l’amministrazione “sono stati portati subito all’attenzione del sindaco”.

Mentre Barattoni ha chiesto informazioni al prefetto sull’accoltellamento: sull’uso di armi bianche da parte degli adolescenti c’è “massimo timore”, chiosa. Nel concreto, continua, l’amministrazione ha riattivato il Tavolo di bassa soglia, ci sono stati sgomberi e interventi, anche se poi il problema si è semplicemente spostato. “Siamo determinati a intervenire alla radice del problema e a rafforzare il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”.

Al prefetto è stato chiesto di convocare il Comitato di ordine pubblico per ribadire la richiesta di rinforzi per le Forze dell’ordine. Sono state emanate ordinanze, siglati patti con la Regione, preso l’impegno a rafforzare l’organico della Polizia locale e il numero di telecamere. Ma “non possiamo mettere un agente per ogni strada e angolo buio”.

Di certo, conclude, “non smetteremo di chiedere al governo di intervenire e al Parlamento legiferare su ciò che può aiutare. Ravenna è parte offesa, abbiamo sempre fatto meglio del resto d’Italia e continueremo a fare sempre di più in un’ottica trasversale di interventi. Il nostro obiettivo non è spostare il luogo, che sia più sicura una piazza di un’altra. Ma lavorare alle radici delle questioni che hanno varie declinazioni, necessitano di presidio e controllo e anche di altri interventi”.