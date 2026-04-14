Ravenna, omicidio in Darsena: 29enne morto sulla ciclabile con un taglio al collo VIDEO GALLERY

Omicidio in Darsena, trovato senza vita un senegalese di 29 anni. L’allarme è scattato all’alba quando il corpo senza vita del giovane è stato notato riverso lungo la pista ciclabile nella zona di via Antico Squero. A ucciderlo, secondo le prime informazioni, un colpo di arma da taglio a collo. A poca distanza trovata una persona di origine straniera, di 36 anni, ferita in modo non grave. Due episodi che potrebbero essere collegati. L’ipotesi dei carabinieri - intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e ai colleghi poliziotti e finanzieri, è infatti quella di un litigio sfociato in tragedia. L’area è stata transennata per consentire le indagini sull’accaduto.