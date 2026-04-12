Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI

Momenti di forte tensione sabato sera a Ravenna. Poco prima delle 23, le volanti della Polizia sono state allertate per la presenza di un uomo in stato di agitazione nella zona tra via Maggiore e Porta Adriana, ma all’arrivo degli agenti il soggetto si era già dileguato.

La situazione è precipitata poco dopo, quando l’uomo è stato rintracciato sul tetto di un edificio in via Fiume Montone Abbandonato, all’angolo con via Tarlazzi. Privo di vestiti, ha cominciato a scagliare tegole sulla strada sottostante, mettendo a rischio l’incolumità di passanti e residenti. La via è stata immediatamente chiusa al traffico e l’area messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute in forze Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, con ambulanza e automedica. Al termine di una complessa operazione coordinata, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo, che è stato sedato dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Le cause del gesto restano al momento sconosciute.