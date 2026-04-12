Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI

Ravenna
  • 12 aprile 2026
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. Nudo sul tetto lancia tegole in strada FOTOGALLERY FIORENTINI
Fotogallery Massimo Fiorentini
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Momenti di forte tensione sabato sera a Ravenna. Poco prima delle 23, le volanti della Polizia sono state allertate per la presenza di un uomo in stato di agitazione nella zona tra via Maggiore e Porta Adriana, ma all’arrivo degli agenti il soggetto si era già dileguato.

La situazione è precipitata poco dopo, quando l’uomo è stato rintracciato sul tetto di un edificio in via Fiume Montone Abbandonato, all’angolo con via Tarlazzi. Privo di vestiti, ha cominciato a scagliare tegole sulla strada sottostante, mettendo a rischio l’incolumità di passanti e residenti. La via è stata immediatamente chiusa al traffico e l’area messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute in forze Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, con ambulanza e automedica. Al termine di una complessa operazione coordinata, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo, che è stato sedato dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Ravenna, dove è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Le cause del gesto restano al momento sconosciute.

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