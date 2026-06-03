Ravenna, cedimento delle tribune alla Rocca Brancaleone: via ai controlli

Dopo il cedimento di parte delle tribune della Rocca Brancaleone e giorni di polemiche a Ravenna, nel primo pomeriggio di oggi sono partite le prime verifiche alle parti danneggiate. Il contrattempo della serata del 31 maggio ha fatto e sta facendo parlare a lungo in città, con il sindaco che non aveva nascosto il suo disappunto. Come preannunciato nella conferenza stampa del primo giugno, verso le 13 sono arrivati i tecnici del Comune e della ditta incaricata per controllare le circa 40 sedute che hanno ceduto.