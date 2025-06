Donna travolta e uccisa da una ruspa a Pinarella: in carcere l’uomo alla guida

E’ stato arrestato e portato in carcere Lerry Gnoli, il 54enne che alla guida di una ruspa il 24 maggio scorso ha travolto accidentalmente con una ruspa e ucciso sulla battigia di Pinarella la turista vicentina Elisa Spadavecchia, di 66 anni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata sabato dalla Capitaneria di porto di Cervia insieme ai Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, su disposizione del gip Janos Barlotti, così come chiesto dal pubblico ministero Lucrezia Ciriello.

Secondo quanto già emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Ravenna, Gnoli era risultato positivo alla cocaina. Dalle analisi del sangue è stato rilevato un valore di 27 nanogrammi per millilitro, insieme alla presenza del metabolita benzoilecgonina.

Valori che per il momento non è possibile sapere se fossero o meno indice di un’assunzione a ridosso dell’incidente. Inoltre l’uomo era alla guida pur avendo la patente revocata dal 2023 (seppure fosse in possesso di regolare abilitazione per manovrare macchine di movimento terra), in seguito a una precedente condanna per un altro investimento mortale, sempre con esito positivo al test antidroga. Le indagini proseguono anche sulle autorizzazioni relative ai lavori in spiaggia e sulla regolarità dell’intervento che Gnoli stava eseguendo quella mattina, nell’ambito della concessione affidata a Consar da Cooperativa Bagnini.