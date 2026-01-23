Cervia, Missiroli commenta le dimissioni dei consiglieri: “Se il Pd non mi ritiene adatto, spieghi perché”

CERVIA - Il sindaco Mattia Missiroli “prende atto” delle dimissioni dei consiglieri comunali di Cervia, annunciate in una nota firmata anche dagli assessori. Un passaggio che di fatto sfiducia Missiroli che, in mattinata, aveva ritirato le proprie dimissioni. Il primo cittadino cervese specifica in un post su Facebook che al momento non risulta nessun atto formale da parte dei consiglieri comunali. “Resto in attesa di eventuali comuncazioni ufficiali”. In ogni caso, secondo Missiroli la scelta fatta dai consiglieri “non rappresenta la scelta giusta per Cervia”.

Continua Missiroli: ”Sono un Sindaco espressione del Pd: se il Pd non mi ritenesse più adatto a questo ruolo, che nasce da elezioni democratiche, ritengo doveroso conoscerne in modo chiaro e formale le motivazioni. Rimane inteso che se non fossi ritenuto più adatto a ricoprire la carica di sindaco, è ovvio che non sarei più idoneo a far parte di questa comunità, e dunque chiederei una verifica presso l’Organo di vigilanza interno al Partito Democratico e in ultima analisi l’espulsione dallo stesso partito con motivazioni. Essere garantisti e rispondere alla Costituzione non è uno scherzo: è un dovere. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità di fronte alla città e ai suoi cittadini. Se tutto questo fosse vero, non credo che in questi tempi si sia potuto operare con la massima lucidità”.