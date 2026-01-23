Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni: “Pronte 116 querele per diffamazione via social”

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha ritirato le sue dimissioni.
Il primo cittadino ha spiegato la sua posizione in una lunga nota: «Il 21 dicembre scorso è stata resa pubblica la notizia dell’esistenza di indagini a mio carico da parte della Procura della Repubblica di Ravenna. Prima ancora di essere ascoltato, prima ancora di poter prendere visione di qualsiasi atto, la mia persona, la mia famiglia e la città che rappresento sono state travolte da un attacco di inaudita violenza, culminato in una gogna mediatica senza precedenti, tanto più grave perché maturata in una fase che, per legge e per garanzia dei diritti fondamentali, dovrebbe essere improntata alla riservatezza. In questo contesto, il 5 gennaio ho rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco, già annunciate in Consiglio comunale il 23 dicembre. Una scelta sofferta, assunta esclusivamente nell’interesse della città di Cervia e per la tutela della mia famiglia e dei miei figli, anch’essi colpiti, per riflesso, da una violenza che allora come oggi considero inaccettabile sotto ogni profilo. I venti giorni previsti dalla legge per l’eventuale ritiro delle dimissioni hanno rappresentato l’unica condizione di questa decisione: diversamente, non l’avrei mai assunta”.