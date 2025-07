Violenza sessuale a Gambettola: il 19enne lascia i domiciliari e finisce in carcere

Arrestato per violenza sessuale a Gambettola: dai domiciliari passa al carcere. Questa mattina (sabato 5 luglio) si è tenuta l’udienza di convalida presso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì. Il giudice, concordando con la richiesta della Procura della Repubblica di Forlì, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del presunto autore, la misura cautelare della custodia in carcere. Di conseguenza, al termine delle formalità, è stato accompagnato dai Carabinieri di Gambettola presso la casa circondariale di Forlì.