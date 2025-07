Incubo stupratore seriale: 19enne linciato e preso a Gambettola dopo una seconda vittima

Una giovanissima violentata da un coetaneo dopo una serata passata in maniera festosa con gli amici. Questa volta però lo stupratore - a quanto sembra lo stesso che ha agito una decina di giorni fa in una zona collinare della vallata del Rubicone - è stato intercettato prima di riuscire a scomparire. Ed è stato trovato in primis dagli amici della violentata che lo hanno picchiato e fatto finire in pronto soccorso.

C’è l’alea dunque di uno stupratore seriale che ora ammanta la figura di I. R., un 19enne saviganese di origini marocchine bloccato all’alba di ieri dai carabinieri dopo che era stato medicato per le ferite riportate nel pestaggio che ha subito durante la notte. L’accusa per lui è quella di violenza sessuale. E il sospetto fondato, nelle indagini in corso, è che si tratti dello stesso ragazzo che aveva messo a segno un’analoga violenza sessuale ai danni di un’altra ragazzina in occasione di una festa in collina.