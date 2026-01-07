Forlì, la buona notizia: Tony e Masha hanno una casa per un mese

L’appello per trovare una casa a Tony e Masha non è caduto nel vuoto. Fino ai primi di febbraio, infatti, il 43enne e la sua amata cagnolina che fino a domenica dormivano sotto i portici cittadini, potranno vivere in un appartamento nel cuore di Forlì grazie alla solidarietà di un cittadino che, leggendo la loro storia sul Corriere Romagna, non è rimasto loro indifferente. «Ha fatto un bellissimo gesto – dice commosso Tony che non si aspettava tanta solidarietà –. Avere la possibilità di stare al riparo in questo periodo di freddo pungente è per me tantissimo». Un aiuto arrivato giusto in tempo per evitare a Tony e Masha di dormire per strada mentre Forlì è avvolta dalla neve. «Ieri sera (lunedì, ndr) quando mi sono steso sul materasso mi sembrava di sognare ad occhi aperti – confessa Tony –. Inizialmente ho fatto fatica ad addormentarmi perché non sono più abituato a dormire nel letto ma poi ho trovato una posizione comoda e ho abbracciato la mia Masha».

In questi giorni in cui il freddo penetra le ossa, Tony e Masha possono dunque stare al caldo, in casa, l’uno accanto all’altra. C’è dunque poco meno di un mese per trovare una sistemazione per il 43enne originario della Sicilia e la sua inseparabile compagna a quattro zampe. In città, infatti, non esistono strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora che accolgano anche animali. Così, quando a Tony è stata offerta la possibilità di dormire al caldo lasciando la sua amata Masha in canile, lui non ha esitato e ha rifiutato. La storia, raccontata nei giorni scorsi dal nostro giornale, ha suscitato grande solidarietà. Tantissimi cittadini hanno contattato Tony per dimostrare vicinanza: chi offrendogli cibo, per lui e Masha, chi qualche coperta e chi, non avendo a disposizione altro, aveva pensato di ospitarlo nel proprio pianerottolo per permettergli di dormire al riparo in vista del maltempo che in queste ore ha fatto scendere la colonnina di mercurio sotto lo zero. Erano anni che Tony non dormiva in un letto: «Era dal Covid che non stavo con Masha in un posto caldo e protetto – precisa –. In questi anni mi sono sempre arrangiato anche grazie a chi non ci è rimasto indifferente e nel suo piccolo ci ha aiutati magari offrendomi una doccia o qualcosa da mangiare. Sono stati anni duri ma fortunatamente ci sono state persone buone che ci hanno sostenuto fino ad oggi e non ci hanno fatto sentire soli».

Ora che Tony e la sua quattro zampe sono al sicuro ed il primo desiderio è stato realizzato, si può formulare il secondo: «Continuo a rimanere aggrappato alla speranza di riuscire a trovare delle persone che possano aiutarmi a trovare uno spazio in cui possa vivere con Masha così da poter iniziare a cercare un lavoro – afferma –. Ho tre vertebre schiacciate che non mi permettono di stare per molte ore abbassato con la schiena ma potrei fare lavori come imbianchino, magazziniere o giardiniere solo per citarne alcuni». Tra il 2007 e il 2014 Tony si era affermato nel mondo delle gare automobilistiche online, una realtà digitale che permette di fare veri guadagni. Un lavoro che amava molto e lo faceva sentire realizzato ma per tornare virtualmente in pista è necessario avere un computer con una consolle e, dunque, un’abitazione. «Vorrei rientrare nel motorsport – ammette – . Dopo il Covid sono finito per strada e ho dovuto vendere la console. Vorrei trovare un lavoro e sistemarmi per poter, nel tempo, partecipare ai campionati online per cercare di qualificarmi. Se avessi la possibilità di farmi una piccola postazione, avendo un posto dove stare, per me sarebbe la realizzazione di un sogno». Dopo aver vagato dal sud al nord della nostra penisola, chissà che Tony non possa mettere qui radici: «Amo la Romagna – assicura –. Molti anni fa, quando sono partito dalla Sicilia, la prima tappa la feci a Rimini. Mi sono sempre trovato bene, molti romagnoli ci sono stati vicini e nel loro piccolo hanno cercato di non farci sentire soli». Ora la speranza è che questo mese di accoglienza sia il preludio di un nuovo inizio. Una casa stabile e un lavoro: è tutto ciò che Tony chiede per ricostruire la sua vita insieme a Masha. Un traguardo che, grazie alla generosità dimostrata dai forlivesi, non sembra più impossibile. Per chi volesse aiutare Tony può contattarlo al numero 327.8370246.