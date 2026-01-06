Forlì, grande mobilitazione per aiutare Tony e Masha

Sta suscitando grande commozione a Forlì la storia di Tony, il 43enne che vive per strada e ogni notte affronta il gelo insieme all’unica famiglia che abbia mai avuto, Masha, una cagnolina di 3 anni, perchè in città non ci sono strutture per senza fissa dimora che accolgano anche animali. Nonostante a lui sia stata offerta la possibilità di dormire al caldo, non vuole separarsi dalla sua amica a quattro zampe che dovrebbe andare in canile. La storia raccontata dal Corriere Romagna ha scosso le coscienze e già ieri molte chiamate sono arrivate al telefono di Tony. Tutti pronti a fornire un aiuto ed esprimere solidarietà e ammirazione. Una soluzione potrebbe essere imminente per Tony e la sua Masha