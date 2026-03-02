Cesena, raccolta fondi per la famiglia di Gianluca Lorenzini, scomparso in un tragico incidente

Una raccolta fondi per aiutare la moglie e i figli di Gianluca Lorenzini, il 56enne cesenate che ha perso la vita in sella alla sua moto in un tragico incidente stradale sabato sera a Cesena. La raccolta è in corso sulla piattaforma gofundme a questo link. La risposta è stata fantastica e commovente: in 4 ore sono già stati raccolti 8mila euro.

“In seguito ad un grave incidente - scrivono i promotori - Gianluca (il Lungo) ci ha lasciati in maniera inaspettata e il nostro primo pensiero va alla moglie Debora e ai loro tre figli Alberto, Antonio e Anna. Oggi Debora e i suoi figli si trovano ad affrontare un dolore profondo e un momento difficile dal punto di vista economico. Vogliamo quindi con questa raccolta fondi trasformare la nostra vicinanza in un gesto concreto e reale per aiutare Debora in questo momento delicato della sua vita. Chiediamo una donazione dal cuore, ognuno in base alle proprie possibilità e sensibilità. Stingiamoci come una comunità intorno a loro per sostenerli concretamente con tutto l’amore che abbiamo”.