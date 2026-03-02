Cesena, morto a 56 anni dopo incidente auto-moto sull’Emilia: stava andando dalla moglie ricoverata, lascia tre figli

A quanto pare, stava andando in moto a trovare la moglie ricoverata all’ospedale Bufalini il 56enne che l’altra sera ha perso la vita in un incidente sulla via Emilia, in un tratto a ridosso del centro. Gianluca Lorenzini è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa dei gravi traumi riportati dopo l’impatto con un’auto all’incrocio tra viale Oberdan e via Pola. L’uomo era in sella a una moto di cilindrata 125, mentre al volante della vettura, una Opel Corsa, c’era una donna. Anche lei è finita al Bufalini: non per lesioni fisiche, ma per il forte choc, che le ha scatenato un fortissimo attacco d’ansia.

Trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto verso le 19.30, Lorenzini è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posto per i rilievi, oltre all’automedica e all’ambulanza, è intervenuta anche la Polizia locale e per consentire lo svolgimento delle operazioni, la pattuglia ha dovuto modificare temporaneamente la viabilità, deviando il traffico sulle vie laterali. Solo in questo modo è stato infatti possibile assicurare lo scorrimento dei veicoli ed effettuare in sicurezza le attività di accertamento.

La dinamica è al vaglio, ma sembra che l’auto stesse percorrendo viale Oberdan e sia entrata in collisione con la moto, girando verso sinistra, per imboccare via Pola: se le cose sono andate così, a causare la tragedia a Madonna delle Rose sarebbe stata una mancata precedenza.

La vittima era sposata e padre di tre figli, di età compresa tra 10 e 20 anni. Sembra che si stesse recando in ospedale a far visita alla moglie ricoverata quando c’è stato l’incidente fatale. Al dolore del lutto si aggiunge quindi una situazione familiare già complicata, oltre alle preoccupazioni per i tre figli. Subito è stata lanciata la proposta di attivare una raccolta fondi in aiuto ai suoi cari.

Lorenzini era un grande tifoso di calcio del Cesena: faceva parte del gruppo “Settore inferiore” e chi condivideva con lui la passione per la squadra bianconera è stato tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio cordoglio sui social.