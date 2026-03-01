Cesena, scontro auto moto in pieno centro: morto un 56enne cesenate

È un incidente mortale quello che si è verificato sabato sera intorno alle 19.30 nella zona di Madonna delle Rose a Cesena. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto all’intersezione tra viale Oberdan e via Pola. Ad avere la peggio è stato un uomo, Gianluca Lorenzini cesenate di 56 anni che era alla guida di un 125cc. Trasportato d’urgenza al Bufalini è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Alla guida dell’auto, una Opel Corsa c’era una donna, anche per lei è stato necessario l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportata all’ospedale per un attacco di panico conseguente all’incidente.

Sul posto per i rilievi è intervenuta anche la Polizia Locale. Durante le operazioni di rilievo, la pattuglia intervenuta ha provveduto a modificare temporaneamente la viabilità, deviando il traffico sulle vie laterali per agevolare lo scorrimento dei veicoli e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di accertamento. Sul posto anche l’automedica e l’autoambulanza per i soccorsi sanitari.