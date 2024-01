Cesena, “In compagnia della Romagna”: una serie di incontri alla Malatestiana

Due ulteriori proposte di approfondimento culturale arricchiranno, a partire dai prossimi giorni, la già variegata programmazione proposta dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Si tratta della tradizionale rassegna “In compagnia della Romagna” dedicata al dialetto romagnolo, frutto della collaborazione tra l’Associazione “Te ad chi sit e fiol”, presieduta da Leonardo Belli, e l’Istituto “Friedrich Schürr”, che ritorna con nuovi appuntamenti, e del ciclo di incontri “I sabati in Compagnia della Romagna periodica”.

Domenica 18 febbraio

Dopo il grande successo raccolto nella prima parte della rassegna, andata in scena dal 28 ottobre 2023 al 7 gennaio, “In compagnia della Romagna” torna nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana domenica 18 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19, con Mario Amici, da sempre mosso dalla passione per la poesia dialettale, e Franco Sbrighi, profondamente ancorato alla sua Romagna, alle sue tradizioni, alla sua origine contadina, ai suoi ricordi, al suo lavoro, e Franco Casadei.

Domenica 17 marzo

Il secondo appuntamento è per domenica 17 marzo, alla stessa ora, con Duilio Farnedi. Presenta Marco Magalotti.

Riviste e storia locale

Approfondimenti sui temi del dialetto e degli artisti, poeti e scrittori della Romagna saranno al centro della nuova rassegna “I Sabati in Compagnia della Romagna periodica” in Sala Lignea. Il primo incontro in programma è per sabato 27 gennaio “Il parlar Franco” con Ennio Grassi; il secondo appuntamento è previsto per sabato 3 febbraio, “La Ludla” con Carla Fabbri; il terzo è per sabato 2 marzo “Confini” con Paolo Turroni. Gran finale sabato 27 aprile con “L’ortica” con Claudia Bartolotti. Anche in questo caso tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio del dialetto romagnolo è uno degli obiettivi dell’Associazione “Te ad chi sit é fiol?” che di anno in anno, grazie alla rassegna letteraria “In compagnia della Romagna” e ad altre proposte di assoluta qualità, accompagna i cesenati sul territorio raccontando storie e rafforzando il legame del pubblico con la poesia. L’ampia partecipazione di fruitori e il successo riscontrato nel corso delle precedenti edizioni, compresi gli appuntamenti dello scorso autunno, ha indotto l’Amministrazione comunale di Cesena a proseguire in questa stessa direzione: è per questo che “In compagnia della Romagna” ormai da otto anni caratterizza la proposta culturale comunale.