Cesena, Diabetes in music 2025 “Memorial Bob”: concerto di solidarietà alla Rocca il 27 giugno

La Rocca Malatestiana si prepara ad accogliere il concerto dei The Good Fellas in occasione della decima edizione di Diabetes in Music 2025 organizzato dall’associazione Diabete Romagna. L’evento si terrà venerdì 27 giugno dalle ore 18.

Anche questa edizione sarà dedicata alla memoria di Loris Ercolani, alias “Bob”, scomparso nel marzo 2021. Il concerto è stato fortemente dai suoi amici, conoscenti e da tutti coloro che supportano l’associazione.

«L’obiettivo non è solo quello di animare le strade di Cesena, ma anche di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del diabete ed aumentarne il più possibile la prevenzione» spiega l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo.

«Per un malato di diabete, vedere che si è affiancati non solo da amici e parenti, ma anche da un’intera associazione è sicuramente fonte di grande conforto» aggiunge l’assessore di dello Sviluppo economico, Partecipazione e Quartieri del Comune di Cesena Lorenzo Plumari.